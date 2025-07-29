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نتنياهو: إسرائيل تواصل جهود الإفراج عن الرهائن رغم رفض حماس
أخبار دولية
2025-07-29 | 12:12
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نتنياهو: إسرائيل تواصل جهود الإفراج عن الرهائن رغم رفض حماس
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أن إسرائيل تواصل جهودها لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، رغم "رفض" الحركة.
أخبار دولية
إسرائيل
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الإفراج
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