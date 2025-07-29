غوتيريش: سكان غزة يواجهون كارثة إنسانية... وتدفق المساعدات يجب أن يصبح "هائلا كالمحيط"

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تدفق المساعدات إلى قطاع غزة يجب أن يصبح "هائلا كالمحيط".



وقال في بيان: "يجب أن تتدفق إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود في موجات ومن دون عوائق"، واصفا تحذيرا أصدرته مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرصد عالمي للجوع، بأنه يؤكد "ما كنا نخشاه: غزة على شفا المجاعة".



وأضاف: "يواجه الفلسطينيون في غزة كارثة إنسانية لها أبعاد مروعة. هذا ليس تحذيرا، وإنما هو واقع يتكشف أمام أعيننا".