ستارمر: عدم قيام إسرائيل بـ"خطوات حيوية" في غزة سيدفعنا الى الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول، مشترطا لعدم القيام بهذه الخطوة بأن تتخذ اسرائيل "خطوات حيوية" في غزة، بينها الموافقة على وقف اطلاق النار.



وقال ستارمر: "قلت دائما إننا سنعترف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام فعلية في لحظة يكون لحل الدولتين أكبر تأثير ممكن".



وأضاف: "مع تعرض هذا الحل راهنا للخطر، حان وقت التحرك".