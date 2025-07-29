وفد حماس المفاوض يغادر الدوحة إلى تركيا

غادر وفد حماس المفاوض العاصمة القطرية الدوحة متوجها إلى تركيا بهدف بحث "آخر التطورات" بعد تعثر المفاوضات مع إسرائيل حول وقف لإطلاق النار في غزة، بحسب ما أفاد مسؤول في الحركة وكالة فرانس برس.



وقال المسؤول إن "وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة غادر الدوحة متجها إلى اسطنبول، حيث يجري الوفد الذي يضم أيضا كافة أعضاء وفد حماس المفاوض برئاسة خليل الحية، لقاءات عدة مع المسؤولين الأتراك حول آخر تطورات مفاوضات الهدنة التي توقفت الأسبوع الماضي".