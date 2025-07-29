وزير الخارجية السعودي يعلن اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية

عشرون قتيلا على الأقل جراء ضربات روسية على أوكرانيا

عشرون قتيلا على الأقل جراء ضربات روسية على أوكرانيا

خمسة قتلى على الأقل أحدهم شرطي بإطلاق نار في مانهاتن