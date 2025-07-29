بريطانيا باشرت إلقاء أولى شحنات المساعدة عن طريق الجو فوق غزة

بدأت بريطانيا إلقاء أولى شحنات المساعدة عن طريق الجو فوق قطاع غزة المهدد بـ"مجاعة واسعة النطاق" بحسب وكالات الأمم المتحدة، وفق ما أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية.



وأفاد مكتب رئيس الوزراء كير ستامر في بيان، بأن "أولى عمليات إلقاء المساعدات البريطانية من طريق الجو" جرت الثلاثاء، وقيمتها "نحو نصف مليون جنيه استرليني من المساعدات الحيوية".