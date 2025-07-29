بكين وواشنطن ستواصلان العمل لتمديد الهدنة التجارية بينهما

ستواصل الولايات المتحدة والصين العمل لتمديد هدنة في الحرب التجارية خفض البلدان في إطارها الرسوم الجمركية المتبادلة من مستويات تخطت مئة في المئة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية عن الممثل التجاري للصين لي تشينغانغ.



وجاءت تصريحات تشينغانغ التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بعد مفاوضات أجراها مع نظرائه الأميركيين، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، في ستوكهولم. وأضاف بحسب "شينخوا" أن المحادثات كانت "صريحة ومعمّقة وبنّاءة".