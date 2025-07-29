اعتبارا من الجمعة... فرنسا ستلقي 40 طنا من المساعدات فوق غزة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن باريس ستلقي اعتبارا من الجمعة 40 طنا من المساعدات فوق قطاع غزة.



وقال جان-نويل بارو لقناة بي اف ام تي في: "سننظم اعتبارا من الجمعة، بتنسيق وثيق مع السلطات الأردنية، أربع رحلات يحمل كل منها عشرة أطنان من المواد الغذائية لسكان قطاع غزة".