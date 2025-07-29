إردوغان: الصور الواردة من غزة أسوأ بكثير من تلك التي شوهدت من المعسكرات النازية

ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإسرائيل، متهما إياها بالعمل على تجويع سكان غزة. واعتبر أن الصور الواردة من القطاع المحاصر والمدمر أسوأ من "المعسكرات النازية".



وأشار في مؤتمر صحافي في أنقرة الى أن "استخدام إسرائيل الجوع كسلاح، خصوصا ضد الفلسطينيين، هو أوضح مؤشر إلى أنها لا تمتّ للإنسانية بصلة".



وقال: "الصور الواردة من غزة أسوأ بكثير، وأكثر وحشية، ولاإنسانية من تلك التي شوهدت من المعسكرات النازية. يُقتل الناس جوعا وعطشا أمام أعين العالم".



ووصف إردوغان مجددا إسرائيل بـ"دولة الإرهاب"، مؤكدا أنها ارتكبت "إبادة.. بحق أشقائنا في غزة".