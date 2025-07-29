ترامب عن خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية: لم أناقش الأمر مع ستارمر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لم يناقشا خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين وضع الفلسطينيين.وأضاف ترامب لصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "لم نناقش الأمر قط".