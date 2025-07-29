إسرائيل ترفض إعلان لندن بشأن اعتراف محتمل بدولة فلسطين

أعربت إسرائيل عن "رفضها" لإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين ما لم تتحرّك إسرائيل في اتجاه وقف حرب غزة.



وقالت الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس": "إسرائيل ترفض البيان الصادر عن رئيس وزراء المملكة المتحدة"، معتبرة أن الخطوة "تمثّل مكافأة لحماس وتضر بالجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".