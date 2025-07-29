متظاهرون في كريت يحاولون منع دخول سياح إسرائيليين

استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع ونفّذت عمليات توقيف عندما حاول نحو 300 شخص منع سفينة سياحية إسرائيلية من الرسو في جزيرة كريت، وذلك ضمن سلسلة احتجاجات تستهدف السفينة.



ورفع المتظاهرون عند ميناء آيوس نيكولاوس لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة" مع اقتراب السفينة "كراون آيرس"، بحسب صور بثتها شبكة "إي آر تي" العامة.



وأظهرت الصور الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد ما سمح لمئات الركاب بالصعود على متن حافلات في الجزيرة.



وذكر مصدر في الشرطة المحلية أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص قبل الإفراج عنهم لاحقا.



واستهدف محتجون "كراون آيرس" التي تقل نحو 600 شخص معظمهم إسرائيليون، في جزر يونانية أخرى.



والاثنين، وقعت مناوشات بين محتجين والشرطة التي أوقفت ثمانية أشخاص لدى رسو السفينة في رودس، بحسب تقارير إعلامية، بينما تظاهر 200 شخص الأسبوع الماضي في سيروس عندما اقتربت السفينة منها.



وفي حين أصرت الشرطة على أن بإمكان الركاب النزول في سيروس، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مالكي السفينة فضّلوا ألا يتم ذلك.