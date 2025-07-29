واشنطن أعادت أميركيا قاصرا من شمال شرق سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأميريكية أن واشنطن أعادت مواطنا أميركيا قاصرا من مخيم نازحين في شمال شرق سوريا بهدف لم شمله مع عائلته.



وقالت الوزارة في بيان: "لا يزال نحو 30 ألف شخص من أكثر من 70 دولة يقيمون في مخيمي نازحين في شمال شرق سوريا، غالبيتهم أطفال دون سن الثانية عشرة، وهم يستحقون فرصة للحياة خارج المخيمات".



وأكدت واشنطن أن الحل الدائم الوحيد لأزمة مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا هو أن تستعيدهم دولهم الأصلية.