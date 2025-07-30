تايلاند تتّهم كمبوديا بـ"انتهاك صارخ" لاتفاق وقد إطلاق النار

اتّهمت تايلاند كمبوديا بـ"انتهاك صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّل إليه البلدان وأوقف اشتباكات حدودية استمرت بينهما أياما عديدة.



وأشارت إلى أنّ عسكريين كمبوديين شنّوا هجومًا ليليًا على أراضيها.



وقالت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان إنّ "هذا العمل العدوانيّ يشكّل مرة أخرى انتهاكًا واضحًا من جانب القوات الكمبودية لاتفاق وقف إطلاق النار وافتقارها لحسن النية".



وأوضحت الوزارة أنّ عددًا من العسكريين التايلانديين في مقاطعة سيساكيت الشرقية تعرضوا لهجوم صباح الأربعاء من "قوات كمبودية" مُجهّزة بـ"أسلحة من أعيرة صغيرة" وقنابل يدوية.