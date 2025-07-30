ترامب: قد لا أحضر قِمة قادة مجموعة العشرين المقبلة وأرسل ممثلًا آخر عن الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، أنه ربما لن يحضر قِمة قادة مجموعة العشرين المقبلة، في جنوب أفريقيا في تشرين الثاني.



وقال لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، إنه قد يرسل ممثلًا آخر عن الولايات المتحدة، عازيًا ذلك إلى رفضه لسياسات جنوب أفريقيا.



وأضاف: "واجهت الكثير من المشاكل مع جنوب أفريقيا فلديهم سياسات سيئة للغاية".