خطر تسونامي على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ

أمرت الحكومة المكسيكية جهاز الحماية المدنية بإبعاد السكان عن المناطق الساحلية المطلّة على المحيط الهادئ، بسبب خطر تعرّضها لتسونامي من جراء زلزال بقوة 8.7 درجة وقع قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.



وقالت البحرية المكسيكية في بيان إنّها تتوقّع "تيارات قوية عند مداخل الموانئ" الممتدة على طول الساحل الغربيّ للبلاد من ولاية باخا كاليفورنيا (شمال) إلى تشياباس (جنوب).