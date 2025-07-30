هيئة الجيوفيزياء: تسجيل 30 هزة أرضية إضافية في أعقاب الزلزال الرئيسيّ الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا

سُجّلت 30 هزة أرضية إضافية في أعقاب الزلزال الرئيسيّ، الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا، في أقصى شرق روسيا، وفق ما أعلنت هيئة الجيوفيزياء التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم.



وقالت الهيئة إنّ الهزات تراوحت شدتها بين درجتين وخمس درجات.