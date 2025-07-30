تسونامي صرب مدينة سيفيرو كوريلسك الروسية

شهدت مدينة سيفيرو كوريلسك الروسية المطلة على المحيط الهادي أمواج مد عاتية (تسونامي) يزيد ارتفاعها على ثلاثة أمتار، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمات الطوارئ.



وبلغ ارتفاع أقوى الأمواج خمسة أمتار.