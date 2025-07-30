حاكم ولاية هاواي: سلطات الولاية لم ترصد أي علامة على حدوث أمواج عالية

أكّد حاكم ولاية هاواي الأميركية جوش جرين أنّ سلطات الولاية لم ترصد أي علامة على حدوث أمواج عالية، منذ بدء الاستعدادات لمواجهة أمواج المد العاتية (تسونامي).



وقالت وكالة إدارة الطوارئ في هاواي إنه تم إغلاق جميع الموانئ التجارية وإلغاء الرحلات الجوية من وإلى جزيرة ماوي، لكن لا توجد خطط لقطع التيار الكهربائيّ.