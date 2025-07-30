وزير الطاقة التركيّ: سنبدأ تزويد سوريا بالغاز الطبيعيّ

أعلن وزير الطاقة التركيّ ألب أرسلان بيرقدار أنّ بلاده ستبدأ تزويد سوريا بالغاز الطبيعيّ اعتبارًا من الثاني من آب.



وقال لوكالة أنباء الأناضول، إنّ أذربيجان ستشارك أيضًا في عملية التصدير.