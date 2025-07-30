المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية: مزاعم حصار محافظة السويداء محض كذب وتضليل

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أنّ "مزاعم حصار الحكومة السورية لمحافظة السويداء محض كذب وتضليل".



وأوضح أنّ الحكومة السورية فتحت ممرات إنسانية، لإدخال المساعدات للأهالي المدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، ولتسهيل الخروج الموقت لمن شاء منهم خارج مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون، حسب "سانا".



وقال: "إن مزاعم الحصار دعاية أطلقتها المجموعات الخارجة عن القانون لتسويق فتح معابر غير نظامية مع محيط السويداء داخل الجمهورية، وخارجها، لإنعاش تجارة السلاح والكبتاغون التي تشكل مصدر تمويل أساسي لهذه المجموعات".



وأضاف:"عودة المؤسسات الشرعية للجمهورية العربية السورية لعملها في فرض سيادة القانون داخل محافظة السويداء يهدد بقاء العصابات الخارجة عن القانون فيها، ويؤثر على تمويلها غير الشرعيّ، لذلك هي تروج لوجود حصار وتستغل الأزمة الإنسانية في السويداء، وتزيد معاناة المدنيين من أجل حفاظها على نشاطها الإجراميّ".