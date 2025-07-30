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اليابان تخفض التحذير من تسونامي في مناطق عدة
أخبار دولية
2025-07-30 | 06:42
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اليابان تخفض التحذير من تسونامي في مناطق عدة
حفضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الأربعاء مستوى التحذير من وقوع تسونامي في جزء كبير من البلاد لكنها أبقته في الشمال، بعد زلزال وقع في أقصى شرق روسيا.
وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني إن التحذير خفض في منطقة إيباراكي في وسط اليابان وصولا إلى منطقة واكياياما في الجنوب، إلى مستوى توخي الحذر.
أخبار دولية
التحذير
تسونامي
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