تركيا تبدأ توريد الغاز من اذربيجان إلى سوريا السبت

تبدأ تركيا توريد الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى سوريا اعتبارا من السبت، وفق ما اعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء.



واوضح الوزير "سنبدأ تصدير الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى حلب عبر كلّس"، وهي ولاية تقع في جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود السورية.



وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى إعادة بناء البلاد، بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في كانون الأول، في أعقاب حرب استمرّت 14 عاما.

