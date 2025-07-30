الدفاع المدني يحصي 14 شهيدًا فلسطينيًا بنيران إسرائيلية في غزة

أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة أن 14 فلسطينيا استشهدوا الأربعاء بنيران الجيش الإسرائيلي، وبينهم عشرة قرب مراكز لتوزيع المساعدات في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس إنه تم احصاء "6 شهداء وعشرات الجرحى بنيران جيش الاحتلال في منطقة الشاكوش قرب مركز لتوزيع المساعدات في شمال غرب مدينة رفح" جنوب القطاع.



كما قتل أربعة أشخاص أخرون وأصيب أكثر من 25 بنيران الجيش الإسرائلي، من بين آلاف الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات قرب جسر وادي غزة، في وسط القطاع.



وكما هي الحال يوميا، تجمع آلاف الأشخاص قرب مركزين للمساعدات في جنوب القطاع ووسط القطاع، وهم يحاولون الحصول على الطعام، فيما يفتك الجوع بالسكان المحاصرين وسط الركام.