قلق روسيّ إزاء التهديد بشن هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قلق موسكو، إزاء التهديد بشن هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية.



ولفتت إلى إمكان التوصل إلى اتفاق في شأن برنامج طهران النوويّ من خلال الحوار.



وقصفت إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية في حزيران.



وقالت زاخاروفا إنّ التعهد بعدم شن هجمات جديدة شرط أساسيّ لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.