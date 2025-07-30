ستيف ويتكوف يزور إسرائيل الأربعاء

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لوكالة فرانس برس انه ينتظر وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل الأربعاء.



تابع ويتكوف المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والتي أعلن فشلها في 24 تموز.



وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في اليوم التالي "نحن، مع حلفائنا الأميركيين، ندرس خيارات أخرى لاستعادة رهائننا".

