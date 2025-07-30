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ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي بعد زلزال قوي
أخبار دولية
2025-07-30 | 10:07
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ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي بعد زلزال قوي
ثار بركان كليوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية الأربعاء بعد زلزال بقوة 8,8 درجات وأمواج تسونامي لاحقة ضربت المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة في الشرق الأقصى، حسبما ذكر معهد الجيوفيزياء الروسي.
وقال المعهد الروسي عبر حسابه على تلغرام "لقد ثار بركان كليوتشيفسكوي"، ونشر عدة صور ومقاطع فيديو تظهر ألسنة لهب تتصاعد. وأضاف "رُصد تدفق حمم منصهرة على المنحدر الغربي. وهج قوي فوق البركان وانفجارات".
أخبار دولية
بركان
الشرق
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الروسي
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