دول في الاتحاد الأوروبي تطالب بقروض تصل إلى 127 مليار يورو لتعزيز قدراتها الدفاعية

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أن 18 دولة تقدمت بطلبات للحصول على قروض تصل قيمتها إلى 127 مليار يورو من خلال أداة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للقارة الأوروبية.



ويشكّل هذا البرنامج الذي يُسمى "سيف" Safe الركيزة الأساسية لاستراتيجية المفوضية الأوروبية لتسريع عمليات الشراء المشتركة للأسلحة في مواجهة التهديد الروسي.



وصُمم هذا البرنامج لتقليل اعتماد الأوروبيين على الولايات المتحدة، إذ يتيح للدول الأعضاء الحصول على قروض بشروط ميسّرة.





