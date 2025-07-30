الأمم المتحدة تحض تايلاند وكمبوديا على "احترام" وقف إطلاق النار

حثّت الأمم المتحدة كمبوديا وتايلاند على تطبيق اتفاق وقف كامل إطلاق النار على الحدود بينهما واتّخاذ تدابير سريعة لبناء الثقة والسلام.



ودعا المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الطرفين إلى حماية المدنيين.



واتّفقت الدولتان على هدنة بعد اشتباكات استمرّت خمسة أيّام أودت بحياة 43 شخصا على الأقلّ من الجانبين، في ظلّ نزاع طويل الأمد على معابد تقع على حدودهما المشتركة الممتدّة على 800 كيلومتر.



وقال تورك في بيان: "لا بدّ من احترام هذا الاتفاق الأساسي بالكامل وبنيّة حسنة من الطرفين، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع".



وشدّد المفوّض الأممي على ضرورة استتباب الأمن على الحدود وتوفير تعويضات لضحايا العنف والتهجير.



وتوصّلت تايلاند وكمبوديا إلى وقف لإطلاق النار بوساطة ماليزيا وبتدخّل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يسعى الطرفان إلى خطب ودّه لتفادي تعريفات جمركية باهظة على صادراتهما.



وقال تورك: "في وضع مشحون كهذا، لا بدّ من أن تتّخذ السلطات التايلاندية والكمبودية على السواء خطوات لإعادة الثقة والتصدّي للخطابات المؤذية والتحريضية ولجم المعلومات المضلّلة بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان". وأضاف: "يعود للحكومتين كلتيهما ضمان أمن وحماية مواطني الدولة الأخرى على أراضيها".