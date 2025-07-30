الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمم المتحدة تحض تايلاند وكمبوديا على "احترام" وقف إطلاق النار

أخبار دولية
2025-07-30 | 10:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمم المتحدة تحض تايلاند وكمبوديا على &quot;احترام&quot; وقف إطلاق النار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الأمم المتحدة تحض تايلاند وكمبوديا على "احترام" وقف إطلاق النار

حثّت الأمم المتحدة كمبوديا وتايلاند على تطبيق اتفاق وقف كامل إطلاق النار على الحدود بينهما واتّخاذ تدابير سريعة لبناء الثقة والسلام.
     
ودعا المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الطرفين إلى حماية المدنيين.
     
واتّفقت الدولتان على هدنة بعد اشتباكات استمرّت خمسة أيّام أودت بحياة 43 شخصا على الأقلّ من الجانبين، في ظلّ نزاع طويل الأمد على معابد تقع على حدودهما المشتركة الممتدّة على 800 كيلومتر.
     
وقال تورك في بيان: "لا بدّ من احترام هذا الاتفاق الأساسي بالكامل وبنيّة حسنة من الطرفين، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع".
     
وشدّد المفوّض الأممي على ضرورة استتباب الأمن على الحدود وتوفير تعويضات لضحايا العنف والتهجير.
     
وتوصّلت تايلاند وكمبوديا إلى وقف لإطلاق النار بوساطة ماليزيا وبتدخّل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يسعى الطرفان إلى خطب ودّه لتفادي تعريفات جمركية باهظة على صادراتهما.
     
وقال تورك: "في وضع مشحون كهذا، لا بدّ من أن تتّخذ السلطات التايلاندية والكمبودية على السواء خطوات لإعادة الثقة والتصدّي للخطابات المؤذية والتحريضية ولجم المعلومات المضلّلة بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان". وأضاف: "يعود للحكومتين كلتيهما ضمان أمن وحماية مواطني الدولة الأخرى على أراضيها".

أخبار دولية

الأمم المتحدة

تايلاند

كمبوديا

إطلاق النار

LBCI التالي
تايلاند تتّهم كمبوديا بـ"انتهاك صارخ" لاتفاق وقد إطلاق النار
مالطا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-28

رئيس وزراء ماليزيا: وقف لإطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا

LBCI
أخبار دولية
2025-07-25

كمبوديا تدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" مع تايلاند

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-21

الأمم المتحدة: إطلاق النار الاسرائيلي على دبلوماسيين في الضفة الغربية "غير مقبول"

LBCI
أخبار دولية
2025-07-28

رئيس الوزراء الكمبوديّ: الغرض من المحادثات هو التوصل لوقف فوريّ لإطلاق النار في الصراع مع تايلاند

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسونامي روسي يرعب ٤ قارات

LBCI
أخبار لبنان
13:04

الجيش الإسرائيلي يرفع جهوزيته : تعزيزات في المواقع المحتلة واتهامات لحزب الله

LBCI
أخبار دولية
12:51

بدء تنفيذ مشروع إماراتي لنقل المياه من مصر إلى جنوب غزة

LBCI
أخبار دولية
12:49

إسبانيا ستنقل 13 طفلا من غزة لتلقي العلاج في مستشفياتها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-07-26

كارمن لبّس ناعيةً زياد الرحباني: "حاسة كل شي راح حاسة فضي لبنان"

LBCI
أخبار دولية
2025-07-18

الجيش الإسرائيلي: اعتراض قذيفة أطلقت من شمال غزة

LBCI
أخبار لبنان
06:52

بخاري: المستقبل جميل للبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-11

وزارة الأشغال: بدء أعمال للحد من الفيضانات في جونية ضمن خطة تأهيل البنى التحتية قبل الشتاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسونامي روسي يرعب ٤ قارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وزارة الشباب والرياضية تطلق خارطة طريق جديدة بعنوان "الرياضة للجميع"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

نحو 25 ألف زائر في ليلة المتاحف... الفن يعيد الحياة للمدن اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اللامركزية تدخل على خط النفايات

LBCI
أخبار لبنان
13:18

ميشال أبي رميا: نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية ملتزمة بالدفاع عن مصالح المستوردين الشرعيين

LBCI
أخبار لبنان
13:13

المصارف تحذّر من قرار قد يؤثر على سيولتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بدعم من فرنسا... "المالية" تطلق المرحلة الجديدة من مشروع الشفافية في الموازنة العامة

LBCI
أخبار لبنان
13:04

الجيش الإسرائيلي يرفع جهوزيته : تعزيزات في المواقع المحتلة واتهامات لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
13:02

السّلاح على طاولة البحث جديًّا والعين على كلمة رئيس الجمهورية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:42

بالأسماء... إليكم أبرز التشكيلات القضائية

LBCI
أخبار لبنان
07:28

إقفال الإدارات العامة والبلديات يوم 4 آب في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

LBCI
فنّ
12:01

دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران طفلهما الأول... وهذا الاسم الذي اختاراه

LBCI
أخبار دولية
00:02

خطر تسونامي على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ

LBCI
أخبار لبنان
14:57

الولايات المتحدة تضغط على لبنان لإصدار قرار حكومي بنزع سلاح حزب الله... هذا ما كشفته مصادر لـ"رويترز"

LBCI
أخبار لبنان
08:50

مجلس القضاء الأعلى يُقرّ مشروع التشكيلات القضائية ويُحيله إلى وزير العدل تمهيداً لإصداره

LBCI
اسرار
00:07

أسرار الصحف المحلية 30-7-2025

LBCI
صحف اليوم
00:34

بري لـ"الجمهورية": الطريقة التي يتّبعها الرئيس عون في التعامل مع ملف التفاوض والسلاح جيدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More