الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الهند

أخبار دولية
2025-07-30 | 10:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الهند
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الهند

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الواردات من الهند ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% اعتبارا من الأول من آب، مشيرا إلى أنه ستتم إضافة "غرامة" لشراء النفط الروسي.
     
وقال ترامب عبر منصته الاجتماعية تروث سوشال: "نحن لا نتعامل تجاريا كثيرا معهم لأن تعرفاتهم الجمركية من بين الأعلى في العالم، وحواجزهم غير الجمركية هي الأكثر إرهاقا وبغضا".
     
وأضاف الرئيس الأميركي: "لدينا عجز تجاري هائل مع الهند".
     
وأشار الى أن الهند أيضا "تشتري غالبية معداتها العسكرية من روسيا وهي إلى جانب الصين أكبر مشترٍ للنفط الروسي، في حين أن الجميع يريدون من روسيا أن تتوقف عن القتل في أوكرانيا".
     
ويبرر ذلك في نظر ترامب فرض "غرامة" ستضاف إلى الـ25%، من دون أن يوضح تفاصيلها، وستدخل حيز التنفيذ أيضا في الأول من آب.
     
وتحمل هذه التعرفات الجمركية الجديدة خفضا رمزيا بنقطة مئوية واحدة مقارنة بنسبة 26% التي فرضت على الهند في بداية نيسان، عندما أعلن الرئيس الأميركي رسوما وصفها بأنها "متبادلة". 
     
وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى أن الرسوم الجمركية على المنتجات "المصنوعة في الهند" قد تراوح بين 20 و25%، لكنه أشار الى أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا.
     
وتتفاوض نيودلهي وواشنطن منذ أشهر عدة على اتفاق تجاري، لكنهما لم تتوصلا إلى نتائج حتى الآن، مع عدم رغبة الهند في فتح سوقها بالكامل أمام المنتجات الزراعية الأميركية.
     

أخبار دولية

ترامب

رسوم جمركية

الهند

LBCI التالي
تايلاند تتّهم كمبوديا بـ"انتهاك صارخ" لاتفاق وقد إطلاق النار
مالطا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-07

ترامب: الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على تونس

LBCI
أخبار دولية
2025-07-07

ترامب يعلن أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-09

ترامب‬⁩ يفرض رسومًا جمركية بنسبة 30% على ⁧‫الجزائر‬⁩ و ⁧‫العراق‬⁩ و ⁧‫ليبيا‬⁩ اعتبارًا من أوّل آب

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-27

ترامب عن التجارة مع الإتحاد الأوروبي: سنفرض رسومًا جمركية 15%

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسونامي روسي يرعب ٤ قارات

LBCI
أخبار لبنان
13:04

الجيش الإسرائيلي يرفع جهوزيته : تعزيزات في المواقع المحتلة واتهامات لحزب الله

LBCI
أخبار دولية
12:51

بدء تنفيذ مشروع إماراتي لنقل المياه من مصر إلى جنوب غزة

LBCI
أخبار دولية
12:49

إسبانيا ستنقل 13 طفلا من غزة لتلقي العلاج في مستشفياتها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-07-26

كارمن لبّس ناعيةً زياد الرحباني: "حاسة كل شي راح حاسة فضي لبنان"

LBCI
أخبار دولية
2025-07-18

الجيش الإسرائيلي: اعتراض قذيفة أطلقت من شمال غزة

LBCI
أخبار لبنان
06:52

بخاري: المستقبل جميل للبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-11

وزارة الأشغال: بدء أعمال للحد من الفيضانات في جونية ضمن خطة تأهيل البنى التحتية قبل الشتاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسونامي روسي يرعب ٤ قارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وزارة الشباب والرياضية تطلق خارطة طريق جديدة بعنوان "الرياضة للجميع"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

نحو 25 ألف زائر في ليلة المتاحف... الفن يعيد الحياة للمدن اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اللامركزية تدخل على خط النفايات

LBCI
أخبار لبنان
13:18

ميشال أبي رميا: نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية ملتزمة بالدفاع عن مصالح المستوردين الشرعيين

LBCI
أخبار لبنان
13:13

المصارف تحذّر من قرار قد يؤثر على سيولتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بدعم من فرنسا... "المالية" تطلق المرحلة الجديدة من مشروع الشفافية في الموازنة العامة

LBCI
أخبار لبنان
13:04

الجيش الإسرائيلي يرفع جهوزيته : تعزيزات في المواقع المحتلة واتهامات لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
13:02

السّلاح على طاولة البحث جديًّا والعين على كلمة رئيس الجمهورية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:42

بالأسماء... إليكم أبرز التشكيلات القضائية

LBCI
أخبار لبنان
07:28

إقفال الإدارات العامة والبلديات يوم 4 آب في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

LBCI
فنّ
12:01

دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران طفلهما الأول... وهذا الاسم الذي اختاراه

LBCI
أخبار دولية
00:02

خطر تسونامي على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ

LBCI
أخبار لبنان
14:57

الولايات المتحدة تضغط على لبنان لإصدار قرار حكومي بنزع سلاح حزب الله... هذا ما كشفته مصادر لـ"رويترز"

LBCI
أخبار لبنان
08:50

مجلس القضاء الأعلى يُقرّ مشروع التشكيلات القضائية ويُحيله إلى وزير العدل تمهيداً لإصداره

LBCI
اسرار
00:07

أسرار الصحف المحلية 30-7-2025

LBCI
صحف اليوم
00:34

بري لـ"الجمهورية": الطريقة التي يتّبعها الرئيس عون في التعامل مع ملف التفاوض والسلاح جيدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More