ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الهند

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الواردات من الهند ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% اعتبارا من الأول من آب، مشيرا إلى أنه ستتم إضافة "غرامة" لشراء النفط الروسي.



وقال ترامب عبر منصته الاجتماعية تروث سوشال: "نحن لا نتعامل تجاريا كثيرا معهم لأن تعرفاتهم الجمركية من بين الأعلى في العالم، وحواجزهم غير الجمركية هي الأكثر إرهاقا وبغضا".



وأضاف الرئيس الأميركي: "لدينا عجز تجاري هائل مع الهند".



وأشار الى أن الهند أيضا "تشتري غالبية معداتها العسكرية من روسيا وهي إلى جانب الصين أكبر مشترٍ للنفط الروسي، في حين أن الجميع يريدون من روسيا أن تتوقف عن القتل في أوكرانيا".



ويبرر ذلك في نظر ترامب فرض "غرامة" ستضاف إلى الـ25%، من دون أن يوضح تفاصيلها، وستدخل حيز التنفيذ أيضا في الأول من آب.



وتحمل هذه التعرفات الجمركية الجديدة خفضا رمزيا بنقطة مئوية واحدة مقارنة بنسبة 26% التي فرضت على الهند في بداية نيسان، عندما أعلن الرئيس الأميركي رسوما وصفها بأنها "متبادلة".



وكان ترامب قد أشار الثلاثاء إلى أن الرسوم الجمركية على المنتجات "المصنوعة في الهند" قد تراوح بين 20 و25%، لكنه أشار الى أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا.



وتتفاوض نيودلهي وواشنطن منذ أشهر عدة على اتفاق تجاري، لكنهما لم تتوصلا إلى نتائج حتى الآن، مع عدم رغبة الهند في فتح سوقها بالكامل أمام المنتجات الزراعية الأميركية.

