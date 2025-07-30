بلجيكا تعلن مشاركتها في عملية ينسقها الأردن لإلقاء مساعدات فوق غزة

أعلنت بلجيكا أنها ستشارك مع بلدان عدة في عملية ينسقها الأردن لإلقاء مساعدات من الجو لسكان غزة، في وقت حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن القطاع بات على شفير المجاعة.



وأفادت وزارتا الخارجية والدفاع بأن طائرة بلجيكية تحمل معدات طبية ومواد غذائية بقيمة تناهز 600 ألف يورو (690 ألف دولار) ستتوجّه "قريبا" إلى الأردن حيث ستبقى في حالة استعداد لتنفيذ عمليات إلقاء مساعدات من الجو بالتنسيق مع عمّان.



وبذلك، تنضم بلجيكا إلى مجموعة بلدان غربية بينها فرنسا وإسبانيا وبريطانيا تسعى لإيصال المساعدات إلى غزة عبر الجو في ظل تفاقم المخاوف من مجاعة واسعة في القطاع.



وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو: "عمليات الإلقاء هذه هي خطوة أولى، لكن لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تغطي على الحاجة العاجلة لتسهيل إيصال المساعدات برا".



وأضاف: "سأواصل مناشدة السلطات الإسرائيلية السماح بدخول هذه الشحنات إلى غزة برا في أسرع وقت ممكن".

