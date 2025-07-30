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بدء تنفيذ مشروع إماراتي لنقل المياه من مصر إلى جنوب غزة

أخبار دولية
2025-07-30 | 12:51
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بدء تنفيذ مشروع إماراتي لنقل المياه من مصر إلى جنوب غزة
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بدء تنفيذ مشروع إماراتي لنقل المياه من مصر إلى جنوب غزة

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ مشروع كبير لإنشاء خط أنابيب لنقل المياه المحلّاة من مصر إلى جنوب قطاع غزة.
     
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام) بأن فرقًا فنية إماراتية بدأت بنقل المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع، الذي يمتد لحوالى سبعة كيلومترات، ويهدف إلى التخفيف من "أزمة المياه" التي يعانيها قطاع غزة.
     
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) إن بناء الخط سيبدأ خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يستمر لأسابيع عدة.
     
وسيربط المشروع محطة لتحلية المياه في مصر بمنطقة المواصي على ساحل غزة، وقد يوفر المياه لنحو 600 ألف شخص يوميًا، بحسب كوغات.
     
وذكرت "وام" أن الإمارات أطلقت "مجموعة من المشروعات لتنفيذ أعمال حفر وصيانة آبار المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، كما نفذت مجموعة من مشاريع صيانة شبكات الصرف الصحي في عدد من المناطق، إلى جانب إرسالها لعشرات الصهاريج المخصصة لنقل المياه العذبة".

أخبار دولية

الإمارات

خط أنابيب

المياه

مصر

غزة

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