زيارة مرتقبة للمبعوث الأميركي ويتكوف إلى إسرائيل الخميس

أفاد مسؤول أميركي وكالة فرانس برس الأربعاء بأن المبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيزور إسرائيل الخميس "لمناقشة الخطوات التالية" بشأن غزة.



تابع ويتكوف المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والتي أعلن تعثرها في 24 تموز/يوليو.



وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في اليوم التالي "نحن، مع حلفائنا الأميركيين، ندرس خيارات أخرى لاستعادة رهائننا".



وصرح مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته بأن "المبعوث الخاص ويتكوف سيتوجه إلى إسرائيل الخميس حيث سيلتقي مسؤولين لمناقشة الخطوات التالية في معالجة الوضع في غزة".



