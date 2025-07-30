الاحتياطي الفدرالي الأميركي يبقي معدلات الفائدة على حالها للمرة الخامسة على التوالي

أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي الاربعاء معدلات الفائدة من دون تغيير، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، في قرار اعترض عليه اثنان من محافظي المصرف المركزي كانا يأملان بخفض هذه المعدلات.



ولاحظ الاحتياطي الفدرالي في بيان أن النمو الاميركي "تباطأ في النصف الاول" من 2025، لكن سوق العمل تبقى "متينة" مع نسبة بطالة "متدنية".

