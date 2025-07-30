ترامب: أعتقد أن الولايات المتحدة ستبرم "اتفاقا عادلا للغاية" مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات جارية مع الصين، متوقعا أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق عادل بشأن التجارة.



وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "نمضى قدما مع الصين. أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام. نحن على الطريق الصحيح، وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق عادل للغاية".



من جهة أخرى، اعتبر ترامب أنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة، لأن إبقاءها مرتفعة يضر بالناس.



وقال: "نحن نبقي أسعار الفائدة مرتفعة، وهذا يمنع الناس من شراء المنازل. كل هذا بفضل الاحتياطي الاتحادي".