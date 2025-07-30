البيت الأبيض: ترامب وقع أمرا بفرض برسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على البرازيل

كشف البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40 بالمئة على البرازيل، ليصل إجمالي قيمة الرسوم إلى 50 بالمئة.



وأرجع ترامب قراره إلى سياسات البرازيل الأخيرة التي لا توافق عليها الإدارة الأميركية.