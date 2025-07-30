البيت الأبيض: ترامب يفرض رسوما بنسبة 50% على الواردات من النحاس

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع على إعلان يفرض رسوما جمركية على واردات النحاس، مرجعا القرار إلى اعتبارات ترتبط بالأمن القومي.



ويفرض الإعلان رسوما بنسبة 50 بالمئة على منتجات النحاس شبه المصنعة ومشتقاتها كثيفة النحاس، اعتبارا من أول آب.