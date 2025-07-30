إستشهاد 30 فلسطينيا بنيران إسرائيلية شمال مدينة غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن 30 فلسطينيا على الأقل استشهدوا برصاص الجيش الاسرائيلي بينما أصيب أكثر من 300 آخرين بجروح اثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات الغذائية شمال مدينة غزة.



وقال محمود بصل المتحدث باسم الجهاز لوكالة فرانس برس: "انتشال 30 شهيدا على الأقل وأكثر من 300 جريح في مجزرة نفذها الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال مدينة غزة".



وردا على سؤال لفرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في هذه الاتهامات.