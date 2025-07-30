الخارجية المصرية: عبد العاطي وويتكوف يبحثان تكثيف جهود وقف إطلاق النار بغزة

أفادت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بحثا في اتصال هاتفي تكثيف الضغوط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



وقالت الوزارة في بيان: "تناول الاتصال الجهود الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بدون مشروطيات وإطلاق عدد من الرهائن والأسرى". وأضافت: "استعرض الوزير عبد العاطي بإسهاب الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة واستخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين في غزة".



ومن المقرر أن يتوجه ويتكوف إلى إسرائيل غدا الخميس لبحث الوضع في غزة، في الوقت الذي يسعى فيه وسطاء، من بينهم القاهرة والدوحة وواشنطن، إلى استئناف المحادثات.