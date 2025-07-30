ترامب: الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا تجاريا مع باكستان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته أبرمت اتفاقا تجاريا مع باكستان ستعمل بموجبه واشنطن مع إسلام آباد في تطوير احتياطيات النفط في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.



وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أبرمنا للتو اتفاقا مع دولة باكستان، حيث سيعمل البلدان معا على تطوير احتياطيات باكستان النفطية الضخمة".



وقال: "نحن الآن بصدد اختيار شركة النفط التي ستقود هذه الشراكة".