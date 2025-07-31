واشنطن تفرض عقوبات على أسطول بحري تجاري مرتبط بمسؤول إيراني كبير

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على أسطول لسفن الشحن يملكه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار المقرّب من المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي.



وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنّ العقوبات فُرضت على شركات وسفن تابعة لأسطول شمخاني الخاضع والده لعقوبات أميركية منذ العام 2020.



وقالت الوزارة في بيان إنّ محمد حسين شمخاني يدير أسطولا يضمّ أكثر من 50 ناقلة وسفينة حاويات تنقل النفط والمنتجات النفطية الإيرانية والروسية، ما يدرّ أرباحا بعشرات مليارات الدولارات.



وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان أنّ "إمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني تسلّط الضوء على كيفية استغلال نخب النظام الإيراني مناصبهم لزيادة ثرواتهم الضخمة وتمويل ممارسات النظام الخطرة".



وبحسب وزارتي الخزانة والخارجية فإنّ أكثر من 115 فردا وكيانا تجاريا وسفينة فرضت عليهم عقوبات، بما في ذلك شركات مقرّها في هونغ كونغ والهند وإندونيسا وسنغافورة وسويسرا وتركيا والإمارات وغيرها من الدول.



وقال بيسينت إنّ "العقوبات التي يزيد عددها عن 115 والتي فرضت اليوم هي الأكبر حتى الآن منذ أن وضعت إدارة ترامب موضع التنفيذ حملتنا للضغوط القصوى على إيران".

