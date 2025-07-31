تشيلي أجلت أكثر من مليون نسمة من مناطق ساحلية تحسبا لوصول تسونامي

أعلنت تشيلي الأربعاء أنّها أجلت حوالى 1.4 مليون شخص من مناطقها الساحلية تحسّبا لوصول إعصار ناجم عن زلزال مدمّر بقوة 8.8 درجة وقع في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لروسيا.



وقال وزير الداخلية التشيلي ألفارو إليزالدي للصحافيين بعد أن وصلت أولى أمواج التسونامي إلى البلاد إنّه "على الصعيد الوطني، يُقدّر عدد (الذين تمّ إجلاؤهم) بحوالى 1.4 مليون شخص".



وأضاف أنّ "هذه ربّما أكبر عملية إجلاء على الإطلاق" يتم تنفيذها في البلاد.



ولم يبلّغ في الحال عن أيّ إصابات أو أضرار من جراء أولى أمواج التسونامي التي ضربت الساحل التشيلي الممتد بطول 4 آلاف ميل تقريبا (حوالى 6450 كلم).

