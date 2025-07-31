ترامب: توصّلنا لاتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن رسوما جمركية أميركية بنسبة 15%



أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء التوصّل إلى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية يتضمّن رسوما جمركية بنسبة 15% على واردات الولايات المتحدة من المنتجات الكورية الجنوبية.



وكتب ترامب في منشور على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "لقد توصّلنا إلى اتفاق بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على كوريا الجنوبية"، مشيرا إلى أنّ سيول تعهدت أيضا بموجب الاتفاق استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.



ويجنّب هذا الاتفاق كوريا الجنوبية رسوما جمركية بنسبة 25% كان ترامب قد هدد بفرضها على الشريكة التجارية لبلاده.



كما أعلن الرئيس الأميركي أنّ نظيره الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ سيزور واشنطن "خلال الأسبوعين المقبلين" لإجراء محادثات ثنائية.

