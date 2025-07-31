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كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-07-31 | 00:26
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كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء أنّ بلاده "تعتزم" الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول المقبل، في قرار سارعت إسرائيل إلى إدانته بينما اعتبره الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس "تاريخيا".
وقال كارني خلال مؤتمر صحافي إنّ "كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2025"، معتبرا هذا التحوّل في موقف أوتاوا ضروريا لإنقاذ حلّ الدولتين.
وبذلك تحذو كندا حذو كل فرنسا وبريطانيا اللتين أعلنتا مؤخرا نيّتهما الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ورحّبت فرنسا بقرار كارني، مؤكّدة أنّها "ستواصل جهودها" لكي تنضمّ دول أخرى إلى هذا "الزخم".
وقال قصر الإليزيه في بيان "يسعدنا أن نتمكّن من العمل مع كندا لإحياء آفاق السلام في المنطقة. سنواصل جهودنا من أجل ينضمّ آخرون إلى هذا الزخم في إطار التحضيرات للجمعية العامة"، مشيرا إلى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث هذه المسألة "في وقت سابق اليوم" مع كارني.
بالمقابل، سارعت إسرائيل إلى إدانة القرار الكندي.
وقالت السفارة الإسرائيلية في أوتاوا إنّها تدين إعلان كارني وتعتبره "حملة ضغط دولية مشوّهة" لن تؤدّي إلا إلى "تعزيز موقف حماس على طاولة المفاوضات في لحظة حرجة".
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