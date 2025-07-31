وزير خارجية إيران: على أميركا أن توافق على تعويض طهران قبل الدخول في محادثات نووية

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس عن وزير الخارجية الإيراني القول إنه يتعين على الولايات المتحدة أن توافق على تعويض إيران عن الخسائر التي تكبدتها خلال حرب الشهر الماضي، في إطار تشديد طهران موقفها وفرضها لشروط جديدة من أجل استئناف المحادثات النووية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.