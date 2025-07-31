إسرائيل: عزم كندا الإعتراف بدولة فلسطينية يمثل مكافأة لحماس

رفضت إسرائيل الإعلان الصادر عن رئيس الوزراء الكندي بشأن الاعتزام الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرةً أنه يمثل مكافأة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صباح يوم الخميس: "تغيير موقف الحكومة الكندية في هذا التوقيت مكافأة لحماس ويضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولإطار عمل لتحرير الرهائن".