مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يرى أن الإعتراف بدولة فلسطينية مكافأة لحماس

أعلن مسؤول بالبيت الأبيض يوم الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرى أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيمثل مكافأة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وأنه لا ينوي القيام بذلك، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قرار بلاده بهذا الشأن.وصرح كارني للصحفيين بأن كندا تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال أيلول.وذكر مسؤول البيت الأبيض، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه "كما يقول الرئيس، فإنه سيكافىء حماس إذا اعترف بدولة فلسطينية، وهو لا يعتقد أنه تتعين مكافأتها... وبالتالي فإنه لن يفعل ذلك. يركز الرئيس ترامب على توفير الطعام للناس في غزة".ولم يرد المسؤول على سؤال حول ما إذا كان جرى إبلاغ الولايات المتحدة مسبقًا بإعلان كارني.