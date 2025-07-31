باكستان تعلن إبرام إتفاق مع أميركا بشأن الرسوم

أعلنت الولايات المتحدة وباكستان عن توصلهما إلى اتفاق سيفضي إلى خفض الرسوم الجمركية على باكستان، بالإضافة إلى اتفاقية تساعد واشنطن بموجبها إسلام اباد في تطوير احتياطياتها النفطية.



وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء: "لقد أبرمنا للتو اتفاقًا مع دولة باكستان، حيث سيعمل البلدان معًا على تطوير احتياطيات باكستان النفطية الضخمة".



وقال: "نحن الآن بصدد اختيار شركة النفط التي ستقود هذه الشراكة".



ولم يقدم منشور ترامب المزيد من التفاصيل.



وأكد وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي إبرام اتفاق، دون الخوض في تفاصيله.



ولم يشر ترامب إلى أي اتفاق بشأن الرسوم الجمركية. لكن وزارة المالية الباكستانية قالت اليوم الخميس إن الاتفاق التجاري "سيؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية المتبادلة، وخاصةً على الصادرات الباكستانية إلى الولايات المتحدة"، دون أن تذكر التفاصيل.



وأضافت في بيان: "يمثل هذا الاتفاق بداية عهد جديد من التعاون الاقتصادي، لا سيما في قطاعات الطاقة والمناجم والمعادن وتكنولوجيا المعلومات والعملات الرقمية وغيرها".



وكانت باكستان تواجه رسومًا جمركية محتملة بنسبة 29 بالمئة على صادراتها إلى الولايات المتحدة بموجب الرسوم الجمركية التي أعلنتها واشنطن في نيسان قبل أن يتم تعليقها لمدة 90 يومًا لإتاحة المجال للتفاوض.