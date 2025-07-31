مقتل شخصين في غارة جوية روسية على كييف

أعلن مسؤولون محليون في وقت مبكر من اليوم الخميس أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 52 آخرون في غارة جوية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف.ورجح تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تيليغرام ارتفاع حصيلة القتلى، مشيرًا إلى أن الغارة تسببت في أضرار بأكثر من عشرين موقعًا.