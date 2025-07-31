الجيش الأوكراني ينفي أن تكون روسيا سيطرت على تشاسيف يار

نفى الجيش الأوكراني الخميس أن تكون روسيا استولت على بلدة تشاسيف يار بشرق أوكرانيا، على ما أعلن متحدث باسم وحدة تقاتل في تلك المنطقة لوكالة فرانس برس.



وقال المتحدث باسم "مجموعة القوات الاستراتيجية العملياتية خورتيستيا" فيكتور تريغوبوف "أنصح دائما بعدم اعتبار وزارة الدفاع الروسية مصدرا للمعلومات. إنهم ببساطة يكذبون بشكل ممنهج، وجعلنا نعلق على أكاذيبهم الأخيرة في كل مرة أمر خاطئ".

